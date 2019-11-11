Даты проведения встречи лидеров "нормандской четверки" по-прежнему нет, нужно дождаться разведения сил на Донбассе, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Давайте дождемся все-таки завершения (разведения сил)", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что для этого должно быть подтверждение от всех сторон, участвующих в этом процессе.

Он также подчеркнул, что "даты ("нормандского саммита") по-прежнему нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Условия для встречи в нормандском формате выполнены. Пока нет подтверждения дат, - посол Франции Понсен

Ранее в украинских СМИ в качестве возможной даты проведения саммита "нормандской четверки" назывались 24 или 26 ноября.

Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.