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11.11.19 14:21

В КПВВ на линии разграничения должны быть открыты детские комнаты, - Сивохо

Советник Секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо считает необходимым создать особые условия пересечения линии разграничения для детей.

сивохо

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Для детей вообще должны быть созданы особые условия пересечения, потому что дети, new generation, будут нас воспринимать в соответствии с тем, как мы к ним относимся. Поэтому - детские комнаты, особый режим пересечения линии соприкосновения - мы работаем над этим. Очень хочется облегчить детям переход", - сказал Сивохо.

Он также подчеркнул, что сегодня "власти стали уделять гораздо больше внимания этим вопросам" и отдельно передал слова благодарности Министру по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ и главе Донецкой военно-гражданской администрации.

"На сегодняшний день порядок пересечения линии разграничения предусматривает, что родители должны предоставить свидетельство о рождении этого ребенка. Новым порядком (постановление Кабмина №815. - Ред.) Предполагается, что такими документами могут быть: проездной документ ребенка, паспорт в виде id-карты, паспорт гражданина Украины для выезда за границу", - отметила адвокационный менеджер Центра прав человека "ZMINA" Алена Лунева.

Она также подчеркнула, что, поскольку проездной документ ребенка не выдается с 2015 года, а id-карта выдается с 14 лет, прохождение ребенком линии разграничения возможно только при наличии загранпаспорта.

"Именно эти положения вызвали наибольший общественный резонанс. И общественные организации со своей стороны поддерживают возвращение свидетельства о рождении в перечень документов, по которым можно позволить пересечение линии разграничения", - добавила Лунева.

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