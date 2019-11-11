Зеленский назначил Балоня главой Кировоградской ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №836/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Балоня Андрея Богдановича председателем Кировоградской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Указом №835/2019 Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской ОГА Светлану Лобанову.

Андрей Балонь с 2013 по 2016 работал следователем.

В мае 2017 года стал заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации Гордеева Андрея. После его снятия с должности в апреле 2019 года Балонь также покинул пост.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил Геруса и назначил Перевезенцева представителем президента в Кабмине