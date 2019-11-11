Управляющая госбанка в Киеве завладела свыше 1 млн путем мошенничества с платежными картами

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Досудебным расследованием установлено, что в октябре 2018 года управляющая территориального отделения банка, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц, обеспечила выдачу платежных банковских карт без фактического присутствия клиентов банка, которые являются владельцами указанных банковских карт.
После совершения указанных действий, последняя без ведома клиентов осуществила перевод средств с пенсионных счетов на новосозданные карточные счета, после чего передала безосновательно выпущенные платежные банковские карты другим лицам для обеспечения снятия наличных на них денежных средств.
Таким образом, должностное лицо банка завладела путем обмана денежными средствами клиентов банка в сумме 356 234 грн и денежными средствами банка в размере 711 390 грн.
По результатам предварительного расследования женщине предъявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время местной прокуратурой принимаются меры для взятия подозреваемой под стражу.