Госгеокадастр должен создать цифровую модель Украины к концу 2020, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Задача №1 Госгеокадастра - до конца 2020 года сделать облет всей территории Украины и завершить создание цифровой модели территории Украины", - говорится в сообщении.

По его словам, это необходимо для того, чтобы объединить реестр недвижимого имущества с государственным земельным кадастром.

"Мы уже проводим облет Волынской и Львовской областей, чтобы сформировать высокоточные ортофотопланы с разрешением 1:10 000 - по европейскому стандарту", - отметил премьер.

Кроме того, Гончарук поручил к 1 августа 2020 инвентаризировать всю землю, включая 10 млн га сельскохозяйственных земель государственной собственности, внести данные в кадастр, и подготовиться к открытию рынка сельхозземель.

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