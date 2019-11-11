Белоусов назначен новым прокурором Донецкой области, - ГПУ

"Генеральная прокуратура Украины сейчас находится на этапе масштабного реформирования. В органах прокуратуры должны остаться только профессионалы, которые честно и беспристрастно выполняют свою работу, только прокуроры, исповедующих принципы верховенства права, неотвратимости наказания и нулевой толерантности к коррупции", - приводит слова Мамедова пресс-служба Генпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

В свою очередь Белоусов обозначил приоритетные направления своей работы: "Военные преступления, преступления против жизни, против национальной безопасности. Конечно, не останутся без внимания коррупционные преступления, преступления в экономической, бюджетной и земельной сферах", - сказал он.

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Евгений Белоусов - родился 31 марта 1984 года в г.Белая Церковь Киевской области. Работает в органах прокуратуры с 2010 года. С августа 2018 работал в должности первого заместителя военного прокурора Объединенных сил.