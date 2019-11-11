Адвокат Марченко: в период своего "преступного бездействия" начальник ГУРСМО лежал в военном госпитале

Напомним, Марченко и его коллег подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов. Марченко инкриминируют ч. 2 ст 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 426 (бездействие военной власти).

Принять решение сегодня должен судья Олег Белоцерковец, заместитель главы суда, который работает в Печерском районе с 2003 года, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Сторона обвинения хлопочет о том, что Марченко должен остаться под стражей, и отметила, что в бездеятельности Марченко подозревают в период с апреля по июнь 2019 года.

Адвокат Марченко, в свою очередь, озвучил информацию о том, что в это время Марченко, согласно документам, проходил лечение, в частности был в Ирпенском военном госпитале. Таким образом, по словам защитника, генерал-майора обвиняют в "невыполнении служебных обязанностей во время временной неработоспособности".

Также адвокат подчеркнул, что на бронепластинах не указывается их принадлежность к конкретной партии или другая информация, и таким образом у ГБР было "широкое поле для деятельности", к примеру для подмены бронеэлементов. Также он вспомнил о ненадлежащих условиях хранения бронежилетов в ГБР.

На данный момент заседание продолжается.