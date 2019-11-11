Чумак выступил за легализацию огнестрельного оружия: Конечно, случаются расстрелы в Америке, но это критично не увеличивает преступность. Даже наоборот, может ее уменьшить

Об этом он сказал в интервью изданию Главком, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос как он относится к легализации огнестрельного оружия Чумак заявил: "Абсолютно положительно. Это была моя и политическая позиция, и сегодняшняя. Отношусь абсолютно положительно. Это же не легализация оружия, а наличие закона, регулирующего оборот огнестрельного оружия. Это совершенно разные вещи. Когда у нас нет такого закона, который бы регулировал, или нет правил, которые устанавливают регулирование такого оружия, то это дает возможности для злоупотребления. От подарочного оружия до ее продажи. А вот наличие закона, который бы регулировал вопрос как продается оружие, кому продается, какие процедуры продажи, предпродажные процедуры, процедуры контроля за этим оружием... Так это совсем другая история. Страны, в которых все это есть, не страдают от этого. Бывает, конечно, случаются расстрелы в Америке. Но это критично не увеличивает преступность. Даже наоборот, может даже ее уменьшить. Это уже зависит от внутренней культуры и внутренних традиций в стране. В Швейцарии уже давно у всех есть оружие, но там самый низкий уровень преступности. Понимаете, оружие на руках у нас и так есть. У нас незаконного оружия огромное количество, незаконный оборот оружия огромен. Для этого нужно принять правила оборота оружия. Для того, чтобы изымать то, что вне закона. И понимать, что граждане могут пользоваться этим правом".

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