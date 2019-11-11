Впервые в Украине прошел самый масштабный этап рейтингового чемпионата мира AJP по бразильскому джиу-джитсу "Ukraine National Pro".

Турнир является частью Всемирного рейтинга AJP и Всемирной профессиональной квалификационной серии Абу-Даби, передает KHARKIV Today.

В соревнованиях на 8 татами участвовали более 800 человек со всей Украины, стран Европы, Северной Америки, Африки и Азии - всего из 12 стран мира - в таких категориях: дети, юноши, взрослые и мастера. Было разыграно 186 комплектов наград, а так же были вручены кубки за командные места. Украинские спортсмены достойно выступили на этом чемпионате.





Наших спортсменов приехал поддержать Тарас Ситенко. Он надеется, что соревнования такого уровня станут возможны не только в Киеве. Президент Украинской федерации бразильского джиу-джитсу (UFBJJ) Георгий Лаговский говорит, что интерес к этому виду спорта из года в год растет.







"Украинская федерация выступила партнером международной федерации. Это первое такое масштабное событие в Украине. Мы проделали огромную работу, что все было на высшем уровне. Надеемся, что сотрудничество сохранится и готовим обращение к международной федерации AJP , чтобы этапы проходили уже в нескольких городах Украины - Киеве, Харькове, Одессе и Львове, чтобы показать украинцам и обратить внимание топ-чиновников на этот вид спорта, который развивается и привлекает огромное количество людей", - сказал Георгий Лаговский.









Весной 2020 года наши спортсмены будут представлять Украину в Абу-Даби на международном рейтинговом чемпионате Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu.