Украинцы среди мировых лидеров лучше всего относятся к Лукашенко, хуже всего - к Путину, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного с 29 октября - 4 ноября 2019 года, передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам опроса, среди лидеров других стран лучше всего украинцы относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко: 66% положительно и лишь 15% - отрицательно.

К канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно - 17%.

К президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 48%, отрицательно - 9%, 18% - не знают такого политика, 27% - затруднились с ответом.

К президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 39%, отрицательно - 17%, не знают такого - 15%, затруднились с оценкой - 29%.

К премьер-министру Канады Джастину Трюдо положительно относятся 38%, отрицательно - 6%, не знают его - 30%, затруднились оценить - 30%.

К премьер-министру Великобритании Борису Джонсону положительно относятся 33%, отрицательно - 11%, не знают его - 27%, затруднились - 30%.

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К президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30%, отрицательно - 42%, затруднились с оценкой - 25%.

К президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану положительно относятся 28%, отрицательно - 20%, не знают его - 22%, затруднились оценить - 30%.

Хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путину: 71% – отрицательно, только 15% - положительно и еще 12% затруднились высказать свое мнение.

Отмечается, что в динамике за более чем полтора года практически не изменилось отношение к А.Меркель, В.Путину, А.Лукашенко, Э.Макрону. Несколько улучшилось к А.Дуде, ухудшилось - к Д.Трампу и Р. Эрдогану.

В разрезе сторонников различных политических сил президенты Беларуси, России и Турции являются явными фаворитами среди симпатиков партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Зато западные лидеры пользуются большей поддержкой среди сторонников партий "Европейская Солидарность" и" Голос". Также А.Лукашенко и В.Путин являются явными лидерами поддержки среди тех, кто жалеет за распадом Советского Союза.

Опрос проводился среди население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%. Сроки проведения исследования: 29 октября - 4 ноября 2019.

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