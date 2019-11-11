Налетели сзади, ударили по голове, запшикали баллончиком, - член кадровой комиссии ГПУ Леменов рассказал подробности нападения на него

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, он понял это "по стилю их поведения, по тому, как били".

"Я сам профессионально занимался боксом, могу отличить. Технично все изначально сделали. Видимо, их привезли к этому месту, они там не случайно оказались. И, судя по всему, их ждали. Потому что они побежали в сторону Ахтырского переулка, где даже маршрутки редко ездят", - рассказал подробности Леменов.

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Он уточнил, что во время избиения нападавшие не общались между собой и ничего не говорили своей жертве.

"Просто молча налетели сзади, ударили по голове, запшикали баллончиком, а дальше сразу стали бить с двух сторон. Я как мог отмахивался, перекрывался, закрывался. Кого-то, может быть, ударил неплохо, а может и нет – все было сумбурно, быстро. Когда у меня упал телефон, один его подхватил, глянул и выбросил. Видимо, думал, что я их успел сфотографировать", - добавил Леменов.

Полный текст интервью с Александром Леменовым читайте здесь.

8 ноября 2019 г. в Киеве двое неизвестных с применением газового баллончика напали на члена второй кадровой комиссии ГПУ. В результате нападения ему были нанесены телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в одну из больниц Киева для оказания медицинской помощи.

Национальная полиция предварительно квалифицировала нападение как хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК Украины) и начала расследование. В качестве наказания за это преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 7 лет.

Также следствие должно дать ответ, связано ли это преступление с деятельностью Леменова по реформированию органов прокуратуры.

Ход расследования находится на контроле ГПУ.