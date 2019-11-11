Провалившие тест прокуроры говорили, что им нечего терять и предлагали оспаривать аттестацию. Восстановление им не светит, - член кадровой комиссии ГПУ Леменов

Об этом сообщил член кадровой комиссии ГПУ Леменов в интервью Цензор.НЕТ.

"После того, как многие прокуроры не сдали тест, в группе "Прокуроры Украины", которая в "Фейсбуке", появился пост примерно такого содержания: "Ребята, пока мы еще прокуроры, давайте соберемся, подадим одинаковые иски и будем оспаривать Положение о проведении аттестации, а также составы комиссий". И большими буквами в конце: "Нам уже нечего терять!". Для меня это показатель того, что такие люди должны быть как можно дальше от прокуратуры. Их даже на госслужбе не должно быть. Мне сами же прокуроры объясняли (условно), что из пяти максимум двое работает, остальные курят и пьют кофе. Они уже засиделись в креслах, надо чистить и запускать "новую кровь"", - рассказал он.

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Леменов добавил, что прокуроры, которые оспаривают реформу в суде, понимают, что в судебном процессе их, скорее всего, ждет неудача.

"Максимально, что они получат, – компенсацию за то время, пока не работали", - уточнил эксперт.

Полный текст интервью с Александром Леменовым читайте здесь.