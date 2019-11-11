Некомпетентность и коррупция рушат имидж России как политического манипулятора, - NYT о вмешательстве РФ в выборы на Мадагаскаре

Издание The New York Times записало десятки интервью с чиновниками Мадагаскара и местными жителями, а также проанализировали сотни страниц "внутренней документации", предоставленной мадагаскарскими оперативниками, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Российские силы появились на Мадагаскаре после встречи в Москве президента Мадагаскара с Путиным, на которой также присутствовал Евгений Пригожин, которому США выдвинули официальные обвинения за его действия по вмешательству в президентские выборы 2016 года.

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Пригожина назвали создателем российского Агентства интернет-исследований, известного как "ферма троллей", которая пыталась манипулировать общественным мнением в США перед выборами.

На Мадагаскаре, пишет издание, россияне "работали из своего офиса в гостинице, издавали газету на местном языке, нанимали студентов для написания положительный статей о президенте, покупали эфирное время на телевидении а также рекламу на билбордах. Они платили молодежи за участие в акциях а также платили журналистам, что те эти акции освещали. Они появлялись в сопровождении вооруженной охраны в избирательных штабах конкурентов, чтобы взятками убедить их отказаться от участия в выборах".

Избирательные комиссии были обеспокоены. "Мы все помним, что россияне делали во время выборов в Соединенных Штатах, - сказал изданию вице-президент избирательной комиссии Тьерри Ракотонариво. - Нас это действительно пугало".

Получение прибыли было главной причиной таких действий, рассуждает издание. Компания, которую, по информации местных чиновников и иностранных дипломатов, контролирует близкий к Путину Пригожин, перед выборами приобрела компанию по добыче хрома.

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Российское руководство компанией привело к протестам рабочих из-за невыплаты заработной платы, отмены дополнительных преимуществ и усиления внешнего воздействия.

Несмотря на финансовые вливания, манипуляции и давление, "русская операция" по вмешательству в выборы на Мадагаскаре провалилась.

То ли из-за непопулярности кандидата, которого Россия поддерживала, то ли из-за "впечатляющих некомпетентности и коррупции, которые вредят имиджу России как мастера политических манипуляций", пишет издание.

Так, рекламные материалы изобиловали грамматическими ошибками, имя кандидата было неверно написано на ручках, которые раздавались в рамках кампании, некоторые оперативники требовали ложных квитанций, которые вдвое завышали цену на издание газеты, чтобы присвоить разницу, отмечает NYT.

Однако в конце концов, поняв, что текущий кандидат не выиграет, россияне переключились на поддержку его конкурента, который и одержал победу, а Пригожин смог сохранить контроль над компанией, несмотря на протесты работников, пишет издание.

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