Проблемный округ №198: ЦИК зарегистрировал самовыдвиженца Рудыка народным депутатом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в понедельник.

"Зарегистрировать народным депутатом Украины избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в одномандатном избирательном округе № 198 Рудика Сергея Ярославовича, 1970 года, проживает в городе Корсунь-Шевченковский Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, беспартийный, самовыдвижение", - зачитал текст постановления заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.

В свою очередь председатель ЦИК Олег Диденко подчеркнул, что комиссия выдержала все возможные сроки обжалования протоколов об итогах голосования, определения результатов выборов и признания Рудыка избранным народным депутатом в 198-м округе.

Напомним, в августе Верховный Суд отменил протокол Центризбиркома от 21 августа о результатах выборов в округе №198 в Черкасской области, согласно которому победу на нем одержал Рудык.

5 ноября Центральная избирательная комиссия признала избранным депутатом Верховной Рады на внеочередных выборах 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области самовыдвиженца Сергея Рудыка в результате повторного установления результатов по решению суда.

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