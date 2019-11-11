Украина дистанционно подпишет протокол с РФ о вылове рыбы в Азове

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые за годы независимости заседание Российско-Украинской Комиссии по вопросам рыболовства по распределению квот на вылов рыбы в Азовском море пройдет онлайн 13 ноября этого года. Протокол на 2020 год будет подписан по дипломатическим каналам", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что подписание протокола предоставит Украине возможность законно осуществлять промышленный вылов рыбы в Азовском море.

"Просим общественность поддержать такие вынужденные переговоры в интересах Украины и наших рыбаков, работающих в акватории Азовского моря", - призывают в ведомстве.

Отмечается, что Украина не может отказаться от участия в заседании комиссии ведь пока отсутствуют альтернативные механизмы в действующем правовом поле по регулированию деятельности сторон в сфере рыболовства в Азовском море.

Читайте также: Ответственность за подписание соглашения с РФ на вылов рыбы в Азове пытаются переложить на парламентское большинство и премьера, - журналист Клименко

В 2019 году Украина через дипломатов получила официальное приглашение от России с предложением провести переговоры и подписать протокол об использовании природных ресурсов в 2020 году в Азовском море. Прежде, чем выразить свою позицию, Украина провела ряд консультаций. По результатам всех обсуждений договорились о проведении очередной сессии комиссии дистанционно, а не как это происходило раньше - поочередно на территории каждой из стран.

Неподписание соответствующего протокола по результатам заседания комиссии будет способствовать росту незаконного вылова водных биоресурсов в Азовском море и снизит показатели отечественной рыболовной отрасли. Также без подписанного протокола Украина потеряет правовые основания для установления лимитов на вылов биоресурсов в бассейне Азовского моря, а РФ сможет обвинить Украину в невыполнении норм международного законодательства.

Сейчас статус Азовского моря определяется несколькими международными договорами - это Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года и Договором между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный 24.12.2003. В настоящем Договоре говорится, что деятельность в сфере рыбного хозяйства регулируется в соответствии с Соглашением 93-го года заседания Украино-Российской Комиссии (УРК).