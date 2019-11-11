Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.11.19 18:16

Украинские саперы поделились опытом с военнослужащими из Эстонии и Финляндии

В течение 5 дней на базе Центра разминирования в Каменце-Подольском украинцы обучали зарубежных коллег обезвреживанию взрывоопасных предметов.

сапер

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Эстонские и финские военнослужащие совершенствовали свои знания и навыки по минированию местности, знакомились с особенностями применения процедур обезвреживания самодельных взрывных устройств, преодоления минно-взрывных заграждений, применение минно-розыскных собак в работе групп по обезвреживанию ВНП", - сказано в сообщении.

Особое внимание при обучении уделили применению штатных инженерных боеприпасов армии Российской Федерации при Антитеррористической операции и в операции Объединенных сил.

Также на Цензор.НЕТ: Украинское подразделение участвует в международных учениях "Железный волк-2019" в Литве. ФОТОрепортаж

"В конце мероприятия представители Сил обороны Эстонской Республики и Вооруженных сил Финляндии поблагодарили руководство и личный состав Центра разминирования за теплый прием, возможность усовершенствовать уровень своих профессиональных знаний, особенно за возможность изучить боевой опыт украинских военных саперов", - добавили в пресс-службе Генштаба.

Украинские саперы поделились опытом с военнослужащими из Эстонии и Финляндии 01
Украинские саперы поделились опытом с военнослужащими из Эстонии и Финляндии 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100