Решение суда о допуске следователей ГБР к секретным документам Генштаба угрожает нацбезопасности страны, - Забродский

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Евросолидарности", об этом в комментарии заявил депутат фракции "ЕС" Михаил Забродский.

"Хотелось бы обратить внимание, как недавно было сообщено, Печерский районный суд предоставил доступ своим решением к Стратегическому плану применения Вооруженных сил Украины, в частности следователю Государственного бюро расследований. Сразу хочу пояснить: речь идет о документе, с которым в нашей стране вообще знакомы в полном объеме десяток, быть два десятка человек, включая Верховного главнокомандующего ВСУ", - подчеркнул депутат.

"Это делается именно в то время, когда по заявлениям руководства ГБР, они не могут обеспечить в полной мере секретность и соответствующий режим в своем ведомстве", - подчеркнул он.

"Это делается в то время, когда действительно есть реальный риск утечки информации и, в частности бесконтрольного распространения составляющих плана и информации, содержащейся в этом документе", - заявил Михаил Забродский.

"Наша политическая сила видит в этом прямую угрозу национальной безопасности. Потому что существует реальный риск попадания этого документа в целом или отдельных его элементов, в том числе и в руки России как страны-агрессора ", - подчеркнул парламентарий.

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