С начала суток 11 ноября враг 7 раз нарушил перемирие, ранен один наш воин, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "4 обстрела наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

трижды возле Луганского - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил:

У Гнутово - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

неподалеку Верхнеторецкого - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Богдановка (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия.

В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил".

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Также в информации ООС отмечается: "На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня завершена работа по покрытию лаком верхней поверхности основного пролета.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Завершено разминирование и проходят мероприятия по синхронному и зеркальному демонтажу определенных фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается третьи сутки практический этап зеркального процесса разведения сил и средств. В общем, в течение трех дней, с 09 по 11 ноября, тактическое положение изменили 42 украинских военнослужащих, 48 единиц стрелкового оружия, три единицы БМП-2 и два грузовых автомобиля марки "Урал". То есть, физическое перемещение личного состава и вооружения украинской стороной уже выполнено".

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