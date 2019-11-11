"Предлагали решить вопрос", - глава "Укрэнерго" Ковальчук обратился в правоохранительные органы из-за шантажа

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Зеркало недели".

"22 июня впервые получил сообщение от шантажистов по телефону и в телеграмм-каналах. Присылали файлы из документов, где есть мои личные данные, информацию, которая, по мнению тех, кто обращался, является якобы компроматом против меня. Мне предложили "решить вопрос", иначе грозились сделать достоянием гласности материалы через СМИ", - рассказал Ковальчук.

По словам руководителя "Укрэнерго", он обратился по этому поводу в правоохранительные органы.

"Потом... на телеканале блогера Анатолия Шария вышло два видеоролика, в которых демонстрировались те же материалы, которыми меня шантажировали", - добавил Ковальчук.

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