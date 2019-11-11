Оператор "Северного потока-2" подал в суд на ЕС

Оператор проекта "Северный поток-2" - компания Nord Stream 2 AG - инициировал арбитражное разбирательство против ЕС из-за поправок к Газовой директиве. Об этом российскому государственному информагентству ТАСС сообщил официальный представитель компании Йенс Мюллер, информирует Цензор.НЕТ.

Nord Stream 2 AG считает, что ЕС нарушил обязательства, изложенные в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии.

"В частности, директива о внесении изменений дискриминирует инвестиции Nord Stream 2 AG, что является нарушением обязательства ЕС по статье 10 (1), которая обязует не предпринимать таких дискриминационных действий, а также является нарушением обязательства ЕС по созданию справедливых и равных условий", - заявил Мюллер.

По его словам, сообщение об арбитраже было вручено Еврокомиссии 26 сентября.

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В апреле ЕС одобрил поправки к Газовой директивы, по которым на новые и действующие морские газопроводы из третьих стран в ЕС распространяются правила, которые уже действуют на наземные трубы. Речь идет о том, что добывающая компания не должна обладать трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Эта норма бьет по "Газпрому" и его "Северному потоку-2".

Правила ЕС предусматривают доступ третьих сторон к газопроводу, недискриминационное тарифообразование и прозрачность.

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