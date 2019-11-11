"Народный фронт" требует от СБУ предоставить объяснения обществу по поводу вызовов на допросы защитников Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политсилы.

В сообщении отмечается: "В частности, сегодня СБУ вызвала на допрос "Золу", командира второй штурмовой роты "Запад" батальона "Айдар" в составе Вооруженных силах Украины Игоря Лапина.



Под командованием "Золы в 2014 году его подразделение освободило 8 населенных пунктов Луганской области, участвовало в прорыве блокады Луганского аэропорта.



Вернувшись с передовой, Игорь Лапин в составе парламентской фракции "Народного фронта" работал в парламенте 8-го созыва.



По информации, которая публикуется, кроме Игоря Лапина СБУ вызывает на допросы и других ветеранов войны.



Без фундаментальных объяснений, без юридически-правовой позиции, без четкого понимания причин таких действий СБУ - в обществе возникает беспокойство и вопрос о том, не являются ли эти допросы элементом дискредитации защитников Украины, добровольцев и боевых заслуг в войне против российской агрессии. Однако, еще хуже, создается впечатление, что допросы - это начало политических преследований в неукраинских интересах.



Этот вопрос выглядит особенно уместным, учитывая, мягко говоря, недружественные заявления некоторых представителей власти о необходимости сокращения льгот бойцам ВСУ, и большое напряжение ситуации вокруг разведения войск с передовых позиций и тому подобное.



"Народный фронт", который в 2014 году вобрал в себя большое количество добровольцев и кадровых военных, считает одной из главных задач государства - поддержание на высоком уровне обороноспособности страны, морально-психологического духа, важным элементом которых является признание и уважение к подвигу украинских защитников.



"Народный фронт" выражает поддержку коллеге и собрату Игорю Лапину, другим ветеранам и кадровым военным, защитивших страну от врага в упорных боях".

Напомним, 11 ноября экс-нардепа от НФ, экс-командира роты батальона "Айдар" Игоря Лапина вызвали на допрос в Службу безопасности Украины.

После допроса, Лапин заявил о том, что Служба безопасности Украины, расследует дело об убийстве российских наемников, и вызывает для допроса его бывших подчиненных. Речь идет о том, что во время боев за луганский аэропорт в 2014 году воины подразделения Лапина захватили в плен раненых российских наемников, один из которых позже умер от полученных в бою ранений.