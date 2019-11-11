Подстерегли на лестнице, били битой и молотком, - задержанным за избиение ветерана Панова и его супруги предъявлено подозрение

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Киева.

"Между одним из подозреваемых и его матерью длился давний конфликт. Имея умысел на совершение умышленного убийства, злоумышленник подстерег мать в подъезде и нанес ей и ее гражданскому мужу, который за нее вступился, многочисленные удары деревянной битой и молотком по жизненно важным органам. Участие в жестоком избиении потерпевших принимал и его друг, который живет в том же доме", - сказано в сообщении.

По данным следствия, после того, как потерпевшие потеряли сознание, злоумышленники бросили их на лестнице.

"Теперь им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 п.п.1,12 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ветерана 90-го батальона Панова с женой жестоко избили в подъезде их дома в Киеве, - волонтер Грубенюк

Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет либо пожизненно.

Напомним, первой о жестоком избиении ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова с позывным Хан и его жены вечером 10 ноября сообщила волонтер Татьяна Грубенюк (Руденька).

Через несколько часов в полиции заявили, что в избиении ветерана АТО Панова и его жены подозреваются пасынок женщины с другом, 1989 и 1990 рождения, оба они задержаны.



