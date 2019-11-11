Массовая продажа фальсифицированных и незаконно импортируемых сигарет прекращена на Херсонщине. Изъято товаров на 900 тыс. грн. - ГФС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операций "Акциз - 2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 УК Украины была установлена группа лиц, которые в течение 2019 года осуществляли на территории Украины и региона в частности массовый незаконный сбыт табачных изделий отечественного и иностранного производства. Часть товаров фигуранты получали из незаконных производств, а часть - ввозили в Украину вне таможенного контроля. При этом отдельные партии товаров были маркированы поддельными акцизными марками, а другие реализовывались без марок акцизного налога Украины.

Для доставки продукции конечным потребителям фигуранты пользовались услугами логистических компаний.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в местах незаконного хранения и сбыта подакцизных товаров, изъято и передано на ответственное хранение почти 20 тыс. пачек сигарет, незаконно изготовленных и незаконно ввезенных в Украину, часть из которых была оклеена поддельными акцизными марками, а часть - не была маркирована марками акцизного налога Украины. Общая ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет почти 900 тыс. грн.

Продолжается следствие".















