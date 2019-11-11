Меркель и Путин поговорили по телефону: обсудили Донбасс, транзит газа и подготовку к нормандскому саммиту

Сообщение о звонке размещены на сайтах немецкого правительства и российского президента, информирует Цензор.НЕТ. Согласно официальной информации, беседа состоялась по инициативе немецкой стороны.

Пресс-служба Меркель сообщает, что в центре беседы была подготовка к саммиту в нормандском формате. Также стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и транзит газа через Украину.

В Кремле утверждают, что речь шла и о закреплении особого статуса Донбасса в законодательстве Украины.

"Стороны подтвердили настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в нормандской четверке, в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате", - подчеркивает пресс-служба Кремля.

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Также сообщается, что Путин и Меркель говорили о ведущихся трехсторонних - с участием представителей России, Украины и Комиссии ЕС - переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины. Однако, к какому итогу по этому вопросу пришли стороны, не сообщается.