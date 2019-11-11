ВАКС заочно арестовал подозреваемого по делу "Роттердам+" бывшего замначальника управления НКРЭКУ Бутовского, - САП

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и выбрала для бывшего заместителя начальника управления энергорынка Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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Таким образом, Апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции, которым было отказано прокурорам САП и детективам НАБУ в удовлетворении ходатайства о заочном аресте указанного фигуранта производства.

Напомним, 18 сентября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда разрешила заочно задержать для привода в суд фигуранта дела "Роттердам+", экс-замначальника отдела управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского. 14 августа он был объявлен в розыск. 21 августа суд отказался его арестовать.

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8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".