Из повестки дня Рады на вторник исчезли земельные законопроекты, - Ирина Геращенко

Об этом сообщила на своей странице в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще час назад в повестке дня вторника первым вопросом стояли законы о земле. ... Сейчас на сайте ВР - новая повестка дня на вторник, законов по земле нет", - написала она.

В повестке, которая сейчас опубликована на сайте Верховной Рады, действительно нет законопроектов о земельной реформе.

"Еще на согласительном (совете. – Ред.) предложение перенести вопрос внедрения рынка земли со вторника не поддержали Слуги и Голос. Но все-таки откладывается. Это означает одно - голосов у слуг за эти несовершенные законы нет", - предположила Геращенко.

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11 ноября премьер-министр Алексей Гончарук призвал парламентариев "как можно скорее" принять пакет земельных законопроектов.

Позднее в этот же день противники земельной реформы в 17 локациях перекрыли главные автомагистрали страны.

Согласно проведенному Центром Разумкова опросу, более 68% украинцев поддержали бы мораторий на продажу земли.

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