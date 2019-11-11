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11.11.19 20:56

На фестивале кино в Армении фильм "Только Чудо" получил приз "за утверждение христианских идеалов и семейных ценностей"

По приглашению Международного кинофестиваля для детей и юношества "Ролан" (Rolan International Film Festival for Children and Young People) кинокомпания Сказка Продакшн приняла участие в фестивале и его мероприятиях. Во время фестиваля, который проходил с 5 по 9 ноября 2019 в столице Армении Ереване, творческая группа Сказки Продакшн презентовала фильм "Только Чудо".

кино,мораль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте фильма.

После просмотра киноленты режиссер и продюсеры фильма получили положительные отзывы от детской и взрослой аудитории.

Юные зрители, которые увидели "Только Чудо" на фестивале, назвали его не совсем детским, охарактеризовав ленту как "кино о любви".

Показ состоялся на украинском языке с армянскими субтитрами. Также организаторы фестиваля определили возраст аудитории - от 13 до 16 лет.

На кинофестивале "Ролан" фильм "Только Чудо" получил специальный приз жюри "за утверждение христианских идеалов и семейных ценностей".

"Первый пошел. Только Чудо / Only a Miracle начинает свой звездный путь. Поклон творческой группе и команде. Двигаемся дальше ", - написала в своем ФБ режиссер и продюсер ленты Елена Каретник.

В украинском прокате фильм появится с 19 декабря 2019 года.

Фильм "Только Чудо" создан при поддержке Госкино Украины и Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.
Партнеры - Буковель Bukovel и Украинская федерация фигурного катания на коньках. В украинском прокате фильм появится с 19 декабря 2019 года.

На фестивале кино в Армении фильм Только Чудо получил приз за утверждение христианских идеалов и семейных ценностей 01
На фестивале кино в Армении фильм Только Чудо получил приз за утверждение христианских идеалов и семейных ценностей 02
На фестивале кино в Армении фильм Только Чудо получил приз за утверждение христианских идеалов и семейных ценностей 03
На фестивале кино в Армении фильм Только Чудо получил приз за утверждение христианских идеалов и семейных ценностей 04

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