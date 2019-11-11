Российский суд отменил заочный арест Фукса, - адвокат

Об этом российскому информагентству "Интерфакс" сообщил адвокат Фукса Мурад Мусаев, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Мусаев говорил "Интерфаксу", что защита Фукса обжаловала решение суда о заочном аресте предпринимателя.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в начале октября Фукса объявили в России в розыск. Ему заочно было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Павел Фукс родился в Харькове, но долгое время прожил в России, где и заработал свой капитал. В 2017 году он сообщил журналистам, что активов в РФ уже не имеет и недавно отказался от российского гражданства, поскольку в 2015 году получил новый украинский паспорт.

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Дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере против Фукса завели из-за проблем со строительством элитного московского долгостроя Sky House на Мытной улице в Москве.