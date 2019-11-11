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11.11.19 21:43

"У Бухарева с Бакановым все время были стычки", - Арахамия

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что первый заместитель главы Службы безопасности Украины Владислав Бухарев был уволен из-за конфликта с главой ведомства Иваном Бакановым.

арахамия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

"У Бухарева с Бакановым все время были стычки. Эти стычки не приносили никому пользы. Поскольку Баканов главный, и чтобы не возникла ситуация как с Демчиной-Грицаком, когда у нас были фактически две Службы безопасности внутри одной СБУ - это была очень неправильная история - президент Владимир Зеленский принял решение оставить одного Баканова", - рассказал Арахамия.

Кроме того, Арахамия прокомментировал фейк с "выбитым зубом" главы Офиса президента Андрея Богдана, который якобы повздорил с Бакановым. "Я был на этой встрече. Там и рядом не было не то что зубов, а даже повышенных тонов", - заявил глава фракции СН.

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