"У Бухарева с Бакановым все время были стычки", - Арахамия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

"У Бухарева с Бакановым все время были стычки. Эти стычки не приносили никому пользы. Поскольку Баканов главный, и чтобы не возникла ситуация как с Демчиной-Грицаком, когда у нас были фактически две Службы безопасности внутри одной СБУ - это была очень неправильная история - президент Владимир Зеленский принял решение оставить одного Баканова", - рассказал Арахамия.

Кроме того, Арахамия прокомментировал фейк с "выбитым зубом" главы Офиса президента Андрея Богдана, который якобы повздорил с Бакановым. "Я был на этой встрече. Там и рядом не было не то что зубов, а даже повышенных тонов", - заявил глава фракции СН.

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