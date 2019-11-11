"Газпром" не пускает украинских специалистов проверить газоизмерительную станцию Суджа, через которую идет более 70% транзита, - "Нафтогаз"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК.

"Сначала Газпром предложил нам провести проверку с 11 по 15 ноября, но потом вдруг передумал и пообещал предложить новые даты.

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Очень подозрительно выглядит неготовность Газпрома допустить специалистов Укртрансгаза к проверке пограничной ГИС. Особенно, учитывая, что через нее проходит львиная доля транзита российского газа в Европу", - отметил глава "Нафтогаза" .

Согласно взаимным обязательствам, отмечает он, украинцы и россияне должны ежегодно допускать представителей друг друга к проверке работы газоизмерительных станций.

"Мы уже привыкли к не всегда последовательному поведению российских контрагентов. Но отсутствие согласованных объемов транзитного газа, который зашел в Украину, может привести к возобновлению старых песен о кражах газа. Если проверка на Судже так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны.

Наша ГТС остается наиболее гибким и надежным маршрутом поставок газа в Европу (аварийность намного меньше, чем на российской трубе), мы позволяем убедиться в ее надежности всем желающим - и европейцам, и россиянам. Тем более удивляет поведение Газпрома в связи с ситуацией с проверкой Суджи, через которую идет более 70% российского транзита по украинской территории", - резюмирует Коболев.

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