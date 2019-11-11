Украинцы стали меньше доверять Зеленскому, Разумкову и Гончаруку, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Уровень доверия к президенту составляет 68,2%, а недоверия – 24,3%. Для сравнения: в октябре Зеленскому доверяли 70,5% граждан.

Разумков вызывает доверие у 52% украинцев (в октябре – 54,1%), а 31% граждан ему не доверяют.

Уровень доверия (34%) и недоверия (36,5%) к Гончаруку почти одинаковый. В октябре ему доверяли 36,4% украинцев.

Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов вошел в тройку лиц, которым больше всего доверяют украинцы после Зеленского и Разумкова. Ему доверяют 36% и не доверяют 29% граждан. Таким образом, баланс доверия-недоверия у Сенцова выше, чем у Гончарука.

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Больше всего украинцы не доверяют пятому президенту Петру Порошенко (79%), нардепу от парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку (75%), главе парламентской фракции партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко (70%), министру внутренних дел Арсену Авакову (69%) и сооснователю "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко (68%).

Опрос проводился с 1-го по 7 ноября 2019 года, было опрошено 2015 совершеннолетних граждан по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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