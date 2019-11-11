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11.11.19 23:01

"Нет ни одного концепта относительно особого статуса Донбасса", - Арахамия

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что ни у одного из субъектов законодательной инициативы сейчас нет какой-либо концепции законопроекта об особом статусе Донбасса.

арахамия

Об этом он сказал журналистам после заседания фракции "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет ни одного концепта относительно особого статуса Донбасса, нового концепта, ни в офисе президента, ни в Кабинете Министров, ни в парламенте", – сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что других субъектов законодательной инициативы, кроме президента, Кабинета министров и Верховной Рады не существует.

Как сообщалось, действующий закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО заканчивает свое действие 31 декабря 2019 года.

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