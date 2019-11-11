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11.11.19 23:07

ВСУ закупили первые 100 серийных ракет "Вільха" и первые 152-мм снаряды украинского производства

В этом году в украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты "Вільха" и в январе 2020 ожидаются дальнейшие поставки. Также для нужд тяжелой артиллерии у отечественного производителя закуплено 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха, а "Укроборонпром" в ближайшее время должен организовать серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня "Верба", которая прошла все необходимые испытания и взята на вооружение.

ВСУ закупили первые 100 серийных ракет "Вільха" и первые 152-мм снаряды украинского производства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспондентам АрмияInform сообщил представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковник Владислав Шостак.

Также АрмияInform стало известно, что ожидаемое в этом году завершение разработки 155-мм установки "Богдана" может не осуществиться из-за несвоевременной поставки боеприпасов турецким подрядчиком, испытания пушки пока еще не произошло.

В перспективе для нужд артиллерии в Украине будут производить пороха, гильзы, капсюль и взрыватель. "Укроборонпром" активно работает над внедрением этого производства.

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