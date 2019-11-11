ВАКС заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ Вовка по делу о "Роттердам+", - САП

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, что ранее 11 ноября в САП сообщили об аналогичном решении в отношении бывшего заместителя отдела энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского.

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"Таким образом, апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции, которыми было отказано прокурорам САП и детективам НАБУ в удовлетворении ходатайств об избрании указанным лицам мер в виде содержания под стражей в связи с международным розыском", - говорится в заявлении прокуратуры.

Адвокат Вовка и Бутовского Ирина Одинец в Facebook назвала суд "предвзятым", а его решение - "серьезным аргументом в пользу полной политической мотивированности дела и предвзятости следствия".

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.

8 августа детективы НАБУ уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу НКРЭКУ.

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Дмитрий Вовк назвал действия НАБУ "абсурдными", а дело "Роттердам+" - "раскрученным медийно-юридическим пузырем".

Экс-руководителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.