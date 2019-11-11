Задержано 7 лиц, подозреваемых в завладении средствами стабилизационного кредита, выданного "ВиЭйБи Банку" в 2014 г, - НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке НАБУ.

В сообщении отмечается: "В ответ на запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП 11 ноября задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банку".

Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия".

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