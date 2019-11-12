На должность главы комитета по иностранным делам претендует 4 депутата, - замглавы фракции "СН" Кравчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

По словам Кравчук, Яременко никоим образом не нарушил ни закон, ни обещания, данные избирателям и команде, которая выдвинула его кандидатом в депутаты.

Во фракции СН выразили надежду, что Яременко продолжит работать в составе комитета по внешней политике и фракции.

Отмечается, что на должность председателя комитета претендует несколько депутатов: Галина Михайлюк, Елизавета Ясько, Святослав Юраш и Александр Мережко.

Кравчук написала, что по этому поводу во фракции СН пройдут внутренние праймериз, на которых определят сильнейшего из кандидатов.

Галина Михайлюк - правовед, доктор юридических наук, советник по вопросам подготовки законов Консультативной миссии Европейского Союза в Украине.

Елизавета Ясько - политолог, окончила философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Святослав Юраш - с 2013 по 2014 год учился в Варшавском и Калькуттском университетах на факультета международных отношений. Самый молодой в истории народный депутат Украины.

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