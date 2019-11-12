Дата проведения встречи глав "нормандской четверки" уже определена и обсуждается по дипломатическим каналам

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас фактически мяч на стороне России. Россия загнана в угол. Вы знаете, что канцлер Германии звонила Владимиру Путину, и я уверен, что как раз была об этом разговор - когда и как мы можем встретиться. По официальным распечатками разговора мы не видим конкретной даты, но по дипломатическим каналам эта дата обсуждается ", - сказал Пристайко.

Он добавил, что есть приблизительные даты, которых он не может сейчас назвать, потому что их должны согласовать все четыре стороны, чтобы найти время в графике своих лидеров. Но "эти конкретные числа есть", отметил министр.

Комментируя согласования итогового документа саммита как новой российской условия его проведения, Пристайко отметил, что на встрече политических советников "нормандской четверки" 2 сентября обсуждались только два условия, которые были зафиксированы официально: согласование формулы Штайнмайера и разведения войск на трех участках, завершившегося сегодня.

"Никакой третьей условия мы не обсуждали", - подчеркнул глава МИД.

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