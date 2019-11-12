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12.11.19 01:23

Вакарчук назвал три варианта возвращения оккупированных территорий

Народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что есть три варианта возвращения Украиной оккупированных территорий. По его словам это военный путь, реализация Минских договоренностей и замораживание конфликта.

вакарчук

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом он заявил  в эфире программы "Свобода слова"

"Существует сегодня три варианта для Украины: Вариант первый - начать военную операцию, дойти до границы и победно завершить войну. Мало кто верит, что это возможно. Этот вариант на сегодняшний день, я подчеркиваю на сегодняшний день, является невозможным. Хотя украинская армия и Генштаб должны быть готовы к такому сценарию", - считает Вакарчук.

Вторым вариантом лидер партии "Голос" назвал выполнение Минских соглашений, которые он считает навязанными Россией и не понимает почему украинская власть использует его для завершения войны на Донбассе.

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"В Минских соглашениях записано, что вы, уважаемые украинцы, должны инкорпорировать тот Донбасс в том состоянии, в котором он есть, заставить себя провести там неконтролируемые выборы и фактически впустить эту территорию, которую мы пять лет не контролировали ни политически, ни экономически, ни юридически в Украину", - говорит нардеп.

По его словам, в сегодняшней экономической и политической ситуации такие действия могут привести к катастрофическим последствиям, среди которых потери независимости и суверенитета.

"Наконец, есть третий путь, который говорит следующее: вместо того, чтобы идти по навязанным Россией условиям, давайте мы не будем спешить и включать "турбо-режим" в дипломатии, в которой каждый день очень важен, а будем усиливать украинскую армию, усиливать украинскую экономику - будем каждый день "наращивать мышцы" и будем в любой момент готовы дипломатически или другим путём вернуть наши аннексированные территории. Я подчеркиваю: все наши аннексированные территории, включая Крым, потому что в Минске речи о Крыме не идёт вообще", - утверждает Вакарчук.

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Он называет первый вариант нереалистичным, второй таковым, который приведёт к потере независимости, а третий путь лидер "Голоса" называет болезненным, но не приемлемым для всех, однако самым реалистическим.

Как сообщалось, лидер фракции "Голос" в парламенте Сергей Рахманин выступая во время программы "Право на власть" 8 ноября заявил, что есть три варианта деокупации аннексированных территорий: военный, "Минские соглашения" и замораживание конфликта.

"Третий вариант, о котором говорят вслух. Он существует, он обсуждается время от времени. Его не озвучивают или из-за стыда, или из страха. Это - замораживание войны. Что это означает с точки зрения стратегии и с точки зрения тактики? Это означает одну простую вещь: мы называем вещи своими именами. Мы сейчас не имеем возможности решить этот вопрос военным путем - я объяснил почему. Мы сейчас не имеем возможности решить этот вопрос дипломатическим путем - я объяснил почему. Мы можем остановиться - для того, чтобы собраться с мыслями", –заявил Рахманин.

"И главное: не менее, мы обязаны забрать, - мы должны вернуть людей. Для того, чтобы вернуть людей, должна быть государственная программа для тех, кто готов вернуться в Украину", – сказал лидер "Голоса".

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