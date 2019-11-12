Зеленский пытается договориться с Путиным, потому что этого хотят украинцы, - Пристайко

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Каждый глава (украинского - ред.) государства делает честную попытку не то чтобы договориться с Путиным, а найти какую-то возможность взаимодействовать, возможность так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала. И я считаю, что мы, украинцы, дали шанс конкретному человеку - Владимиру Зеленскому - стать президентом и повести эту страну вперед, не только рассчитываем, а требуем от него, чтобы он сделал эту попытку. Он ее сейчас делает, мы сейчас это наблюдаем ", - отметил Пристайко.

Он добавил, что Украина ради встречи лидеров "нормандской четверки" выполнила довольно болезненные для общества условия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дата проведения встречи глав "нормандской четверки" уже определена и обсуждается по дипломатическим каналам

"Давайте сядем и попробуем договориться. Я считаю, что без преувеличения, это критический момент нашей истории ", - подчеркнул министр.

В то же время Пристайко признал, не возлагает больших надежд на ожидаемую встречу президентов Украины и России.

Читайте также: нормандском саммите заинтересованы все, но тормозит Россия - чиновник немецкого правительства

"Мы с вами - особенно те, кто долго в этом" бизнесе ", как я - осознаем, что вряд ли удастся достичь какого-то серьезного значительного прогресса. Но, с другой стороны, попробовать мы не можем перед народом ", - убежден глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы среди мировых лидеров лучше всего относятся к Лукашенко, хуже всего - к Путину, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА