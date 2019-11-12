"Беспредел и террор крепчает", - Гонтарева о задержаниях чиновников НБУ по делу "ВиЭйБи Банка"

"Беспредел и террор крепчает! Рефинансирования VAB банку выдавалось под отток депозитов физ лиц и только на выдачу сумм в пределах гаратированной суммы ФГВФО. Так что это просто очередная месть!", - заявила она в переписке с корреспондентом LIGA.net., передает Цензор.НЕТ.

По словам экс-главы НБУ, о задержаниях, которые вечером 11 ноября провело Национально антикоррупционное бюро, она узнала из прессы. Согласно официальному сообщению НАБУ, задержано 7 человек, среди которых "бывшие и действующие должностные лица НБУ, VAB Банка и частных компаний, связанных с бенефициарами VAB".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержано 7 лиц, подозреваемых в завладении средствами стабилизационного кредита, выданного "ВиЭйБи Банку" в 2014 г, - НАБУ