Один украинский воин получил ранения на Донбассе. За сутки - 16 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов:
- возле Гнутово - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
- неподалеку от Верхнеторецкого - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Богдановки (за пределами участка разведения) и Широкино - из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Красногоровки - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Старогнатовки - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 9 вражеских обстрелов:
- три возле Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Орехово - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- четыре неподалеку от Пивденного - из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
"Вчера, 11 ноября, в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.