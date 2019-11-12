Белый дом по неизвестным причинам отменил военные учения в Черном море, - экс-помощник Волкера Андерсон

Об этом в Конгрессе рассказал Кристофер Андерсон, экс-помощник специального представителя по вопросам Украины Курта Волкера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В январе проводилась подготовка рутинной операции обеспечения свободы навигации в Черном море. И мы сообщили турецкому правительству, что имеем такое намерение", - рассказал бывший представитель администрации США, показания которого Палата представителей рассекретила в понедельник.

По его словам, тогда даже телеканал CNN дал информацию о запланированных учениях в Черном море.

"Но затем Белый дом обратился в ВМС, чтобы их отменили", - заметил Андерсон.

Таким образом он ответил на вопрос о том, чувствовал он ли признаки возможного изменения политики США относительно поддержки Украины в период после Керченского инцидента. В этом контексте Андерсон также сообщил, что Белый дом, в отличие от Госдепартамента, сразу отказался давать официальный комментарий по этому поводу. Он предположил, что такое решение могло быть принято, чтобы получить больше информации, поскольку "ситуация была сложной, и не было доподлинно ясно, находились ли (украинские. – Ред.) корабли в международных водах".

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Андерсон уточнил, что уже тогда слышал о попытках "пересмотреть всю помощь Украине" со стороны администрации США.

"Это породило много опасений, что наша политика (в отношении Украины. – Ред.) меняется", - отметил экс-помощник Волкера.

После этого, по словам Андерсона, состоялась встреча с советником президента по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном, который дал понять, что Трамп звонил ему, чтобы пожаловаться на выход новости (вероятно, на CNN – Ред.).

"И это, очевидно, удивило Болтона", - сообщил Андерсон.

Он еще раз подчеркнул, что морские маневры в Черном море были отменены, однако почему - не знает.

Как известно, Палата представителей Конгресса США проводит расследование по импичменту Дональда Трампа. В рамках расследования заслушиваются показания бывших и нынешних высокопоставленных чиновников американской администрации.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.