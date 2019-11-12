Если санкции против РФ отменят - Украине должны выплатить компенсацию, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, задача дипломатии, задача высокой политики в том, чтобы, во-первых, не допустить снятия санкций без достижения необходимых результатов по Минску. И, во-вторых, если это все же произойдет - получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам.

"Есть агрессия, есть нарушения одной страной базового правового порядка всего континента, поэтому были введены санкции. Если вы решили их снять безосновательно - тогда нужны какие-то компенсаторы. Но первая задача - это не допустить снятия санкций", - заявил Кулеба.

"Мы вообще живем в эпоху "broken promises" - нарушенных обещаний. Сейчас обещания рушатся одни за другими, на всех уровнях. Мы должны понимать, что в любой момент любое обещание может быть нарушено. Но в этом и задача дипломатии и политики, чтобы не допустить этого, либо же получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания. Так устроена политика. Конечно же, сказать: "Ребята, ну мы понимаем, что вы нам ничего не должны. Вы там сняли санкции. Ну хоть спасибо, что поддержали пять лет - и на том спасибо", - так не нужно делать", - подчеркнул Кулеба.

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