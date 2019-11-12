"Государство должно для себя понять, нужна ли ему химическая промышленность", - экс-руководитель "ДнепрАзота" Дубинин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на интервью Александра Дубинина изданию "Бизнес".

"Сегодня это, безусловно, поддержка для наших химиков. В то время, как на протяжении пяти лет все наши западные партнеры уже давно ввели подобные санкции, Украина все эти годы импортировала достаточно большое количество российской продукции, которая может производиться и в Украине с лихвой. В частности, те же минеральные удобрения", - считает эксперт.

Дубинин также отметил, что предприятия украинской химической промышленности полностью покрывают потребности украинского рынка и украинских аграриев по азотным удобрениям. Что касается спроса на фосфатные удобрения, то здесь, по мнению эксперта, необходимы длительные заградительные меры от российского импорта и стимулы для украинских предприятий.

Александр Дубинин также считает необходимым провести спецрасследования Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) в отношении импорта минеральных удобрений из третьих стран. По его мнению, продукция российского химпрома не должна попадать в Украину через другие страны, поскольку в отношении неё действуют санкции Кабинета Министров Украины.

"На мой взгляд, когда мы вводим какие-то ограничения на товары по каким-то конкретным странам, у нас, как правило, все это работает следующим образом: мы, к примеру, ввели санкции против России, и это значит, что мы контролируем украино-российскую границу. Ведь как было, например, по дизельному топливу: подняли пошлины, и все российское дизельное топливо пошло через Беларусь. Также и уголь "ходил". Так вот, необходимо не просто вводить пошлины на товар со стороны России, а контролировать надо сертификат происхождения. Даже если он "зашел" из Турции, но сертификат происхождения – из России, тогда мы не должны запускать этот товар с территории Турции или любой другой страны, которая, собственно говоря, подделывает документы и подает их", - считает эксперт.

Эксперт также предложил поддержать украинскую промышленность внедрением нового тарифа на газ.

"Безусловно, газ – это сырье, из которого, собственно говоря, изготавливаются все химические минеральные удобрения и вся химия. Для того, чтобы решить проблему, на мой взгляд, необходимо следующее. У нас есть тариф для населения и тариф для промышленных предприятий. У нас два тарифа по газу. Почему нельзя сделать так же, как по электроэнергии в развитых странах, три тарифа? То есть, есть тариф для населения – его принимает устанавливает государство. Есть промышленный тариф, коммерческий. А есть тариф как сырье", - заявил Дубинин.

Эксперт отмечает, что газ как сырье потребляют не только украинские химики, но и металлурги. По мнению Дубинина, правительство могло бы совместно с металлургами, с химиками, с Министерством энергетики, разработать тариф, который устраивал бы и промышленность в целом, и химиков.

"Государство просто должно сегодня для себя понять – ему химия нужна или нет", – заявил Дубинин.

Напомним, 21 августа 2019 года Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение возбудить и провести два специальных расследования. Первое — по импорту в Украину некоторых азотных удобрений (в частности, нитрата аммония и известково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидно-аммиачной смеси) независимо от страны их происхождения и экспорта. Второе – касательно импорта в Украину минеральных удобрений с содержанием азота и фосфора, а также удобрений с содержанием азота, фосфора, калия, которые классифицируются по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны их происхождения и экспорта.

Инициаторами расследования выступили представители украинской химической промышленности, заявившие о попадании в Украину минеральных удобрений из РФ через третьи страны в обход санкций Кабинета Министров Украины.

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