Законопроект о легализации игорного бизнеса не решает проблему теневого рынка азартных игр, - эксперт АМКУ Верцимаха

Об этом заявила начальник отдела административных и общих услуг Департамента исследований и расследований рынков непроизводственной сферы АМКУ Галина Верцимаха, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На круглом столе, организованном Украинским Институтом Будущего и посвященном новому законопроекту, Верцимаха сообщила, что в Антимонопольном комитете проанализировали документ и пришли к выводу, что его нужно доработать. Это касается как технических вопросов, так и сути самого законопроекта.

"Основной момент - этот законопроект не решит те глобальные проблемы, которые есть на сегодня относительно разграничения лотерей и других азартных игр, которые маскируются под видом лотерейной деятельности. Это попытка объединить в одном законе как азартные игры, так и лотереи. Здесь и отсутствие разграничения понятия по игорному оборудованию, что именно является лотерейным оборудованием, а что оборудованием, которое используется в других видах азартных игр", - пояснила Верцимаха.

Она отметила, что в законопроекте закреплены жесткие критерии к оператору лотерей, в отличие от других организаторов азартных игр.

"Эти вопросы, по нашему мнению, не приведут к легализации игорного бизнеса, а к развитию (теневого - ред.) рынка. Исходя из видения, что лотерея является наименее вредным видом азартных игр, требования, которые прописаны в законопроекте, не соответствуют этому видению. Поэтому будем предлагать замечания и предложения к отдельным нормам закона", - сообщила представительница Антимонопольного комитета.

Ранее эксперты критиковали законопроект о легализации игорного бизнеса. В частности, вызывает сомнения логика Кабмина, который предлагает привязать онлайн-казино к букмекерским конторам.

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