Если цель - обсудить особый статус Донбасса, то встречаться нет смысла, - Верещук о предложении Назарбаева по поводу встречи Зеленского и Путина "тет-а-тет"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Я знаю, что Нурсултан Назарбаев уже много раз и Петру Порошенко предлагал Казахстан как вероятную платформу для изменения "нормандского формата", а затем минского переговорного формата", - заявила она журналистам в кулуарах парламента.

По словам Верещук, Назарбаев много раз хотел "заангажироваться" в переговорный процесс по Донбассу, "чувствуя свой авторитет" и "знакомство с Путиным и с бывшими руководителями Украины, в том числе Петром Порошенко, а теперь уже и с Владимиром Зеленским".

"Господин Назарбаев говорит, что господин Зеленский не исключает такой возможности и в принципе соглашается на это, но я не слышала от господина Зеленского, как он комментирует данный аспект. Но, тем не менее понимаю, что господин Назарбаев мог бы организовать такую встречу, но пока непонятно, какой будет цель. Если цель - только сменить место, страну, где встретиться - то, конечно, это не нужно, если есть цель встретиться и действительно решить вопрос по сути (а мы видим вчерашнюю беседу Путина и канцлера ФРГ Ангелы. - Ред.) Меркель, в которой они обсудили "особый статус")... Я думаю, что если цель - обсудить в нормандском или в другом формате "особый статус", то нам встречаться нет смысла", - добавила она.

Напомним, ранее экс-президент Казахстана заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский согласился на встречу с Путиным "тет-а-тет" в Казахстане.

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