Трамп пообещал на этой неделе обнародовать стенограмму "первого и самого важного" разговора с Зеленским

Как инфорирует Цензор.НЕТ об этом он написал в Twitter.

"Чтобы оставаться самым открытым президентом в истории, я на этой неделе опубликую стенограмму первого и, следовательно, самого важного телефонного разговора с президентом Украины. Я уверен, что это будет очень волнительно", - отметил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп замораживал военную помощь Украине по политическим мотивам, - сотрудница Пентагона Купер

Он также написал, что не видит оснований для импичмента.

"Президент должен до 30 сентября предоставить помощь Украине. Она получит ее 11 сентября, за 3 недели до крайнего срока. Итак, мы предоставляем свою помощь союзнику, а дело против Джо Байдена не расследуют. Помните, что они получают помощь - мы ничего не получаем взамен. Демократы...", - добавил Трамп.

Скорее всего, под "еще одним разговором" подразумевается телефонный звонок Трампа Зеленскому 21 апреля - сразу после того, как в Украине были объявлены предварительные результаты президентских выборов. Известно лишь то, что тогда президент США поздравил Зеленского с победой. И хотя о других деталях разговора публичной информации нет, издание Politico предполагает, что речь могла идти и о коррупции в Украине.

8 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что готов обнародовать стенограмму первой телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, о которой "никто не знает".

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Также читайте: Решение о задержке военной помощи США Украине принял и.о. главы администрации Трампа Малвени

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.