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12.11.19 11:12

Рада назначила Шапрана членом Совета НБУ вместо Милованова

Верховная Рада назначила Виталия Шапрана членом Совета Национального банка Украины.

Рада назначила Шапрана членом Совета НБУ вместо Милованова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующее постановление проголосовали 268 народных депутатов.

Отмечается, что Виталий Шапран назначен членом Совета Национального банка до 7 июля 2021 года.

Шапран раньше работал главным экспертом Совета НБУ.

Члена Совета Нацбанка назначают на период до конца полномочий выбывшего члена.

Согласно ст. 10 закона об НБУ в состав Совета Нацбанка входят четыре члена от парламента и четыре от Президента Украины. 

Напомним, 3 сентября Верховная Рада Украины уволила Тимофея Милованова с должности члена Совета Национального банка Украины.

Милованова уволили из совета НБУ, поскольку сейчас он занимает должность министра по развитию экономики.

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