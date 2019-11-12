Экс-гендиректора "Укроборонпрома" Букина подозревают в недекларировании двух квартир и внедорожника, - НАБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что экс-генеральный директор не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобиль (Range Rover) стоимостью 10 млн грн, которое является собственностью гражданской жены последнего.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ ведут с августа 2019 года.

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В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уточнили, что речь идет о Павле Букине, информирует "Интерфакс-Украина".

Букину инкриминируют ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины – декларирование недостоверной информации. Наказание по ней – штраф в сумме от 42500 до 51000 гривен, или 150-240 часов общественных работ, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Букин возглавлял госконцерн с конца апреля 2015 года до конца августа 2019 года. Был уволен указом президента.