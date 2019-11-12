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12.11.19 11:55

Открываются уголовные производства по боевым операциям. Это вопрос дискредитации ВСУ, - Лапин о допросе СБУ по гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом

Нардеп восьмого созыва, бывший командир штурмовой роты батальона "Айдар" Игорь Лапин считает, что власть пытается дискредитировать украинских военных, открывая уголовные производства по боевым действиям на Донбассе.

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Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что во время допроса СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году никому обвинений или подозрений не объявляли.

"Слава Богу, обвинений и подозрений никому не объявляли", - сказал он.

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"Наиболее неприятное в этой ситуации, что этот вопрос касается боевой операции. Когда где-то в тыловых за какие-то вещи там проверки - не сильно реагируешь, а когда касается уже штурмовиков, я хотел бы чтобы уже власть все-таки поняла, что штурмовики на убой не пойдут, они пойдут в леса", - добавил Лапин.

Он считает, что власть пытается дискредитировать военных.

"Когда падают рейтинги, очень хочется их где-то взять. На сегодняшний день у людей самое большое доверие к вооруженным силам Украины, к солдатам, офицерам боевым, волонтерам и так далее, поэтому уже идет вопрос дискредитации Вооруженных сил Украины", - сказал Лапин.

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"Меня больше всего беспокоит, что открываются уголовные производства по боевым операциям. Именно по солдатам и офицерам, которые принимали участие", - добавил экс-командир штурмовой роты "Айдара".

Напомним, 11 ноября 2019 года экс-нардепа от НФ, экс-командира роты батальона "Айдар" Игоря Лапина допросили в СБУ. После допроса, Лапин сообщил: "Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году".

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